Am Rande der Welt – 2000 Kilometer durch Island

Um diese Jahreszeit sind Touristenmassen nur an den Hotspots des Golden Circle zu finden. Wer nur einen Tag hat, um die berühmtesten Postkartenmotive Islands zu entdecken, ist hier eben genau richtig.



Die „goldene“ Rundreise beginnt in der Hauptstadt Reykjavik. Sie führt über den Nationalpark Þingvellir, den Vulkankrater Kerið und den Wasserfall Gullfoss bis in das Geothermalgebiet Haukadalur. In diesem Heißwassertal steht der Geysir Strokkur. Alle zehn Minuten schießt er eine Wasserfontäne bis zu 35 Meter in die Höhe – es ist quasi unmöglich, das Spektakel zu verpassen.