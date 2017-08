Camping-Roadtrip: Going Wild in Schottland

Spezielle Vorsicht gilt in Sachen Lagerfeuer. Der „Scottish Outdoor Access Code“ schreibt vor: Wo ein Ofen oder eine Lagerfeuerstelle vorhanden ist, muss diese(r) für das Feuermachen auch genutzt werden.



Wer an anderer Stelle ein offenes Feuer machen möchte, sollte dieses in jedem Falle klein und unter Kontrolle halten und die Rückstände vor dem Verlassen des Lagerplatzes entfernen.



Grundsätzlich verboten sind offene Feuer während längerer Trockenperioden, auf Torfböden, in Wäldern, auf Ackerland, in der Nähe von Gebäuden und auf Kulturerbeanlagen.