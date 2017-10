Leo Bartsch: Mit Rucksack und Gitarre um die Welt

„Die Lücke zwischen dem Tourismus und der Lebensrealität der Einheimischen könnte größer nicht sein...“

Als ich in Nicaragua ankomme, bin ich erstmal froh, wieder in den Tropen zu sein – und endlich wieder auf's Surfbrett zu können.



Die Zeit plätschert so vor sich hin. Ich verbringe meine Tage größtenteils am Strand, im Wasser, mache Yoga und wohne in Surfcamps und -lodges. Alles ist so, wie es ursprünglich (also vor meiner Verletzung) mal geplant war. Es hat sich nur ungefragt ein neuer Reisebegleiter zu mir gesellt: ein dezentes Schuldgefühl.



Nicaragua ist das ärmste Land, das ich auf der Weltreise besuche. Viele Menschen hier leben in wirklich sehr schwierigen Verhältnissen und sind sehr arm. Ich hingegen gebe pro Nacht ungefähr ein Fünftel des durchschnittlichen Monats-Einkommens eines Nicaraguaners aus – Essen nicht mit eingerechnet. Dabei habe ich leider das Gefühl, auf ihre Kosten zu leben, ohne etwas Positives zum Fortschritt im Land beitragen zu können. Die Lücke zwischen dem Tourismus und der Lebensrealität der Einheimischen könnte größer nicht sein.



Ich bin ehrlich: Das sind Gedanken, die ich mir vorher schlimmerweise noch nie gemacht habe, die ich aber nicht mehr länger ausblenden kann. Die Armut Nicaraguas, folgend auf den Überfluss in der amerikanischen Konsumgesellschaft, hat mir die Augen geöffnet. Hinzusehen ist oft schwerer, als wegzusehen.