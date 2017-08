Mit dem Nachtzug von Berlin nach Moskau

16.25 Uhr, Moskau. In Schrittgeschwindigkeit fährt der „Strizh“ in den Kursker Bahnhof ein, kommt zum Stehen. Die Schaffner postieren sich neben den Ausgängen, verabschieden die Gäste, die ihre Koffer über den Bahnsteig in das trubelige Moskau hinausziehen – in eine andere Realität, die mit den vergangenen Stunden nichts mehr zu tun hat. Dann holt das Personal sein Gepäck und zieht von dannen, lässt den „Mauersegler“ auf dem Gleis zurück.



Irgendwie geht auf einmal alles ein bisschen zu schnell hier in Moskau. Wie nach einem Film, dessen Ende viele Fragen offen und den Zuschauer ein wenig ratlos zurücklässt.



Der Kopf braucht länger zum Aussteigen als der Körper. Was nun anfangen mit den Eindrücken der vergangenen 20 Stunden und 35 Minuten?



Noch ein bisschen auf dem Bahnsteig verweilen, dem Zug, der Reise hinterherschauen. Man müsste sie ein zweites Mal machen – mit allen An- und Unannehmlichkeiten die dazugehören. Nur eines müsste dann anders sein: Beim zweiten Mal würde man aussteigen an den Stationen, an jeder einzelnen – um die Welten, die zwischen Berlin und Moskau liegen, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen.