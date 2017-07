Run aufs Paradies: Wird Paros das neue Mallorca?

George Bafitis hat das „Hotel Kalypso“ von seinem Vater übernommen.

Vollbild

Hauptschauplatz der Veränderung: der Hafen von Parikia, der Haupt- und mit 6.000 Einwohnern größten Stadt der Insel. Mit Fähren werden die Gäste aus Athen und von den umliegenden Inseln nach Paros gebracht. Früher waren es zwei Schiffe pro Woche. Heute sind es in der Hochsaison 20 – am Tag.



Anfang der 60er Jahre gab es vier Hotels auf der Insel. Heute sind es 138. Allein zwischen Juni und August 2016 wurden der Gemeinde zufolge knapp 350.000 Touristen auf Paros gezählt. Kann das spurlos an der Insel vorbeigehen?



Man spricht diese Dinge nicht gern laut aus auf Paros. Aber wenn man die Ohren spitzt, erfährt man, dass Sanitäter hin und wieder einen betrunkenen Touristen aus einer Bar im Hafen tragen müssen. Und auch die Quads, die zwischen Parikias Restaurantmeile und dem Strand patrouillieren und die Gespräche unterbrechen, wollen nicht zur Inselidylle passen. Man spricht darüber nicht gern, weil man sich nicht laut beschweren will – weil das Tourismusgeschäft in der Krise der Rettungsanker war. Ein Schatten auf den strahlend weißen Fassaden, den auch die weiße Kalkfarbe nicht übertünchen kann.



Tatsächlich aber scheint etwas in Paros gelungen zu sein: Trotz des wachsenden Ansturms ist von Hotelbettenburgen bisher keine Spur. „Die Menschen kommen ja zu uns, weil es bei uns anders ist als auf anderen Kykladen-Inseln – gemütlich und familiär und traditionell“, sagt George Bafitis, der auf Paros aufgewachsen ist und sein „Hotel Kalypso“ in Naoussa in zweiter Generation betreibt. „Und wir als Hoteliers müssen alles tun, um uns das zu bewahren.“



Bewahren heißt für Bafitis aber nicht, die Zahl der Touristen zu reduzieren. Im Gegenteil: Als Geschäftsmann ist auch er daran interessiert, mehr Besucher auf die Insel zu locken. In seiner Funktion als Präsident der Hoteliers von Paros hat er darum gerade ein wichtiges Projekt mit vorangetrieben – den Bau eines neuen Flughafens.