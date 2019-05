Mit der Transsib quer durch Russland

15. Februar, 14:57 Uhr: Nicht mit dem Zug, sondern mit dem Bus geht es Richtung Listwjanka, ganz in die Nähe des Angar-Ursprungs. Der mächtige Fluss friert auch im Winter nicht zu und bildet eine scharfe Grenze zum mit bis zu 1.642 Meter tiefsten Süßwassersee der Erde.



Der Baikalsee ist an manchen Stellen so klar, dass ich bis zu 43 Meter tief schauen kann. Überall knackt und grollt es. Die bizarren Eisformationen erinnern an zerborstene Glasplatten.



Als die Sonne langsam hinter dem Baikalgebirge versinkt, wird das Eis trotz klirrender Kälte in warme Farben getaucht. Ich bin an einem der schönsten Orte der Welt.