Vanlife: der Traum von der absoluten Freiheit

Soweit, so #Vanlife... Ja, ich gebe zu, jetzt habe ich mit Klischee-Bildern von Camping-Romantik angegeben und erst einmal nur die schönen Seiten vom #Vanlife preisgegeben. Die Realität ist aber: Vanlife ist nicht immer eine Spazierfahrt durch eine Bilderbuch-Landschaft.



Man steht nicht immer mit der Heckklappe zum Meer, hat direkten Strandzugang und schaut sich aus dem Bett den Sonnenuntergang an.



Jeder, der behauptet, in einem Campingbus zu leben sei immer leicht und unbeschwert, verdrängt die Momente, in denen es einem vorkommt wie eine nie enden wollende Odyssee.



Denn: Oft verbringt man Tage nur damit, einzuräumen, auszuräumen, aufzubauen, abzubauen, frisches Wasser zu suchen, um den Tank aufzufüllen, oder einen Supermarkt und natürlich einen geeigneten Stellplatz. Wenn man keinen findet (ja genau, so einen, den man dann auf Instagram postet), verbringt man schon mal eine unruhige Nacht auf einem betonierten Parkplatz direkt an der Straße (diese Plätze sieht man online dann eher selten).



Nicht zu unterschätzen ist außerdem, dass das Wildcampen streng genommen in den meisten europäischen Ländern verboten ist und allerhöchstens geduldet wird. Es ist daher keine Seltenheit, dass nachts die Polizei an die Bustür klopft und einen weiterschickt.



Und dann gibt es da noch dieses eine sehr sensible Thema: Körperhygiene. Wenn man sich, so wie ich, dafür entscheidet, wild zu stehen, heißt das gleichzeitig, dass man teils tagelang keine Dusche hat und wenn, dann ist es eine kalte Stranddusche, oder das Bad im Meer muss reichen.



Haare waschen? Fehlanzeige. Wenn man großes Glück hat,

gibt es Strandtoiletten oder Dixie-Klos, sonst macht man sich mit dem Klappspaten auf die Suche nach einem stillen Örtchen.



Wäsche wird mit der Hand gewaschen oder bei (eher seltener) Gelegenheit im Waschsalon. Und wie ungemütlich es in so einem Campingbus bei schlechtem Wetter wird, muss ich vermutlich gar nicht erst erklären...



Luxus und Komfort sind definitiv Fremdwörter im Vanlife-Vokabular. Hinter der Fassade versteckt sich eine Menge Verzicht und Hingabe.



Der Hashtag #Vanlife und seine Verbreitung im Netz tragen definitiv zu einer enormen Romantisierung dieser Lebensweise bei, die sicherlich nicht für jeden das Richtige ist.



Man muss das schon unbedingt wollen, um es auch mit allen Facetten genießen zu können.